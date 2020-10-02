Белоруссия вводит санкции против представителей ЕС, Канады и Британии

Белоруссия вводит санкции в отношении ряда должностных лиц Канады и Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря белорусского министерства иностранных дел Анатолия Глаза.

Кроме того, визовые санкции вводятся против ряда представителей Евросоюза, передает «БелТА». Ограничения вводятся против «наиболее предвзятых и ангажированных» в отношении Белоруссии представителей евроинститутов, заявил пресс-секретарь МИДа.

Он отметил, что белорусские власти приняли решение не публиковать список лиц на данном этапе, однако добавил, что он «во многом симметричен».

Ранее Европейский союз ввел санкции против 40 чиновников из Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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