Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Карабахе – уход турецких наемников и военных специалистов c территории Южного Кавказа. Об этом он заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail.

«Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — заявил премьер.

В свою очередь, министерство иностранных дел Армении распространило сообщение, что республика продолжит непреклонно сдерживать агрессию Азербайджана и Турции, однако готова к сотрудничеству с Минской группы ОБСЕ, где председательствуют РФ, США и Франция.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

