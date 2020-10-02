Пашинян назвал условие перемирия в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Карабахе – уход турецких наемников и военных специалистов c территории Южного Кавказа. Об этом он заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail.
«Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — заявил премьер.
В свою очередь, министерство иностранных дел Армении распространило сообщение, что республика продолжит непреклонно сдерживать агрессию Азербайджана и Турции, однако готова к сотрудничеству с Минской группы ОБСЕ, где председательствуют РФ, США и Франция.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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