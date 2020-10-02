В Кремле пожелали Трампу выздоровления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал президенту США Дональду Трампу выздоровления от коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и легкого выздоровления», — сказал Песков.

Ранее 2 октября Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию. Президент продолжит работу, несмотря на заражение. Меланья рассказала, что они чувствуют себя хорошо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп продолжит работать, несмотря на коронавирус

— Нефть подешевела после того, как Трамп заразился коронавирусом

— Пенс пожелал Трампу выздоровления