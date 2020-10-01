ЕС может ввести санкции против Турции

Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции, если Никосия согласится изменить свою позицию и одобрить санкции по Белоруссии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного дипломата ЕС.

«Идея состоит в том, чтобы припугнуть Турцию ответными мерами, если она продолжит бурение и другие провокации в водах Кипра и Греции. Это означает предоставить Кипру гарантии и убедить Никосию снять свое вето по санкциям в отношении Белоруссии», — говорится в сообщении.

При этом сотрудник МИД Кипра заявил, что страна намерена придерживаться своей нынешней позиции по этому вопросу.

«Для утверждения документа по Белоруссии нам необходимо, чтобы было достигнуто соглашение по нашим предложениям. Полагаю, что будет долгая дискуссия в Совете ЕС», — говорится в сообщении.

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