Кравчук заявил, что Украина «не под СССР и не под Кремлем»

Первый президент Украины и глава делегации республики в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук потребовал от России «не выдвигать ультиматумов» и «не блокировать переговорный процесс». Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

В ходе очередного заседания ТКГ Кравчук призвал российскую сторону «сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины».

Он также заявил, что Москва не должна ставить перед Киевом ультиматумов, так как Украина является «независимым государством» и «не позволит диктовать ей любые условия».

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем», — подчеркнул Кравчук.

В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что стремление Киева вернуть Донбасс на своих условиях свидетельствует о фактической остановке реализации минских соглашений.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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