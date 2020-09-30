Губернатора Пермского края выписали из больницы после лечения от коронавируса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин был выписан из больницы, в которой он проходил лечение от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Станислава Шубина.

Он отметил, что Махонин завершил курс стационарного лечения.

«Он отправлен домой на амбулаторное лечение», — сказал Шубин.

Ранее сообщалось, что Махонина госпитализировали с легкой формой коронавируса.

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