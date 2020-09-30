Трамп сравнил себя со всеми президентами США

Президент США Дональд Трамп уверен, что сделал больше, чем другие президенты страны. С таким заявлением он выступил в ходе дебатов со своим соперником на предстоящих выборах Джо Байден, трансляцию ведет телеканал CBS News.

По словам Трампа, в стране не было администрации, которая добилась бы того, чего удалось добиться ему.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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