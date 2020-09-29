Посол Армении сообщил, что Ереван пока не обращался в ОДКБ
Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за конфликта с Азербайджаном. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, передает ТАСС.
Дипломат выразил мнение, что своими ударами по территории близ армянского города Варденис Баку хочет «затянуть» армянскую сторону в «очередные провокации».
«Ситуация под контролем, все варианты взвешиваются, на настоящий момент обращения в ОДКБ пока не было, но все варианты рассматриваются, обсуждаются», — уточнил Тоганян.
Он также добавил, что для решения проблемы будет применен «весь политический арсенал». Он отметил, что во вторник, 29 сентября, министерство иностранных дел Армении планирует выступить с обращением.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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