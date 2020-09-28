Путин призвал кабмин срочно довести до регионов нужные показатели по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российскому правительству необходимо в кратчайшие сроки довести до регионов все целевые показатели по скорректированным национальным проектам, сообщает ТАСС.

«Уже сейчас, с самого начала будущего года необходимо вести активную работу, регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы», — сказал Путин на заседании Госсовета.

Он отметил, что пока до управленческих команд в российских субъектах доведены не все цифры и показатели, которых они должны придерживаться.

Путин добавил, что уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен существовать «качественный результат».

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