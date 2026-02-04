США подготовили новый пакет санкций против РФ

Bloomberg: США подготовили новые санкции против РФ, но пока не вводят их

Власти США подготовили новые санкции против РФ, однако пока не намерены их вводить. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным агентства, США подготовили дополнительные санкции против России, однако пока нет признаков того, что они будут реализованы. В то же время лидеры Евросоюза (ЕС) намерены принять новый пакет санкций против РФ до 24 февраля.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается и он еще не согласован. Также о разработке новых санкций рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призвал ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее на Украине не увидели альтернативы усилению санкций против России.