Стала известно, кто ответит за нападение восьмиклассницы на школу в Красноярске

Три уголовных дела возбуждены после нападения ученицы в красноярской школе

Три уголовных дела возбуждены после нападения восьмиклассницы в школе в Красноярске. Об этом сообщил журналистам замруководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии генерал-майор юстиции Александр Зюбанов, передает ТАСС.

«Статья 105 УК РФ, ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений», — сообщил Следственный комитет по краю и Хакасии.

До этого сообщалось, что девушка из Красноярска могла решиться на нападение из-за плохих отношений с другими школьниками. По словам ее одноклассников, никто не хотел ней общаться. Кроме этого, подростки придумали ей обидное прозвище. Ее дразнили «хиккой» – человеком, замкнутым в себе и оторванным от внешнего мира, выяснили журналисты.

4 февраля стало известно о самом инциденте. Предварительно, восмиклассница забросила в класс, где в тот момент шел урок алгебры, самодельный «коктейль Молотова». После чего девочка набросилась на школьников с молотком.

Ранее в школе Красноярского края ученики защитили учительницу от нападения девочки с ножом.