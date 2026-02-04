В МВД предупредили о новых мошеннических схемах «списания долгов»

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им списать долги через МФЦ. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Согласно информации полиции, злоумышленники рассылают россиянам письма, в которых говорится о якобы государственной программе о списанию долгов через МФЦ, которой на самом деле не существует. Получившему такое письмо предлагается перейти по ссылке и пройти тест, который якобы выявит шансы на списание долгов.

На самом деле ссылка ведет на фишинговый портал, и если оставить на нем код из СМС, то мошенники получат доступ к персональной информации или банковским приложениям.

«Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует. Единственный установленный законом механизм списания задолженности — процедуры, предусмотренные Федеральным законом ... «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.

