Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В МВД предупредили о новых мошеннических схемах «списания долгов»

МВД: мошенники обманывают россиян, предлагая списать долги через МФЦ
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им списать долги через МФЦ. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Согласно информации полиции, злоумышленники рассылают россиянам письма, в которых говорится о якобы государственной программе о списанию долгов через МФЦ, которой на самом деле не существует. Получившему такое письмо предлагается перейти по ссылке и пройти тест, который якобы выявит шансы на списание долгов.

На самом деле ссылка ведет на фишинговый портал, и если оставить на нем код из СМС, то мошенники получат доступ к персональной информации или банковским приложениям.

«Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует. Единственный установленный законом механизм списания задолженности — процедуры, предусмотренные Федеральным законом ... «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.

4 февраля «Газета.Ru» писала, что туристам из России в странах Азии и Ближнего Востока угрожает новая мошенническая схема. Злоумышленники предлагают провести обмен валют через Telegram с получением наличных через банкоматы по QR-коду. Жертва переводит деньги мошеннику, но ничего не получает взамен от банковского терминала.

Ранее в Госдуме рассказали о необходимых действиях, если мошеннику стал известен код из SMS.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!