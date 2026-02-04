Размер шрифта
Украинцам разрешат жениться и выходить замуж с 14 лет

Проект ГК Украины разрешает брак с 14 лет «в исключительных обстоятельствах»
Shutterstock/FOTODOM

После вступления в силу нового Гражданского кодекса Украины ее гражданам разрешат вступать в брак с 14 лет, говорится в проекте документа на сайте Верховной рады.

В 94-й главе статьи 1478 указано, что «в исключительных обстоятельствах» — если девушка-подросток беременна или родила ребенка — разрешается регистрация брака по решению суда начиная с 14-летнего возраста вместо нынешних 16 лет.

Как и сейчас, каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально исходя из конкретной ситуации: в частности, мнение родителей несовершеннолетних невесты или жениха может учитываться судьей, но не является решающим. Заключение брака на общих основаниях для украинских граждан возможно с 18-летнего возраста.

Проект рекодификации (обновления) Гражданского кодекса Украины разрабатывался под руководством председателя Верховной рады Руслана Стефанчука. Среди причин, по которым было решено внести изменения, названа «десоветизация» правовых норм. Одна из важных новаций — превращение Семейного кодекса из самостоятельного документа в состав ГК.

Изменения в этой части направлены на четкое оформление «фактического семейного союза» (сожительства без регистрации брака) и упрощение процедуры развода для пар с детьми: по обоюдному согласию супругов его можно будет оформить у нотариуса без обращения в суд.

В России средний возраст вступления в брак заметно вырос за последние пять лет. В 2025 году у женихов он составлял 35,5 года, у невест — уже 33,2 года.

Ранее психологи отметили, что россияне в среднем живут вместе 2-3 года до официального брака.
 
