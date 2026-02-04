Размер шрифта
Песков заявил, что не знаком с фильмом о Путине, который номинирован на «Оскар»

Песков: в Кремле не видели фильм «Господин Никто против Путина»
Roman Naumov/Global Look Press

В Кремле не знакомы с содержанием документального фильма «Господин Никто против Путина», который был выдвинут на премию «Оскар». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу картины.

По его словам, представители Кремля не имели возможности посмотреть фильм, поэтому не могут давать ему какие-либо оценки.

«Было бы неверным, будучи не знакомым с материалом, давать какие-то оценки», — заключил представитель Кремля.

Документальная лента режиссера Дэвид Боренштейна и бывшего российского учителя Павла Таланкина впервые была представлена 25 января 2025 года на фестивале независимого кино «Сандэнс» в США. После этого фильм показывали на Гётеборгском кинофестивале, а также на кинофорумах в Южной Корее, Польше, Австралии, Мексике, Хорватии и ряде других стран.

Дания выдвинула картину в качестве своей заявки на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм» на 98-й церемонии. В январе 2026 года стало известно, что фильм включили в список номинантов в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Ранее американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию «Оскар —2026».
 
