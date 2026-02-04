На Украине рассказали о планах по переговорам в Абу-Даби

Умеров: в рамках переговоров в Абу-Даби предусмотрена работа в отдельных группах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале, что по итогам трехсторонней встречи по урегулированию ситуации на Украине, прошедшей в Абу-Даби.

«Далее — работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций», — сказано в сообщении Умерова.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США по урегулированию конфликта. По данным издания Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Украинская переговорная группа уже прибыла в Абу-Даби. Делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Делегацию России возглавит начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.