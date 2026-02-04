Размер шрифта
В Кремле прояснили ситуацию о закупке Индией российской нефти

Песков: Россия — это не единственный поставщик нефти в Индию
Максим Богодвид/РИА Новости

Россия — не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Нью-Дели всегда закупала нефтепродукты у других стран, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам ( в России — прим.ред.), и не только нам, но и всем специалистам в области международных энергетических дел хорошо известно, что Россия это не единственный поставщик нефти и нефтепродуктов в Индию. Вот поэтому здесь никакой инновации мы не видим», — отметил Песков, комментируя вопрос о возможном отказе Индии импорта российской нефти.

Накануне президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора согласился полностью прекратить закупки нефти у России.

Взамен стороны заключат соглашение, по которому США снизят торговые пошлины в отношении страны с 25 до 18%. Сам Моди подтвердил заключение сделки, не упомянув решение по нефти. При этом эксперты сомневаются, что Индия сможет обойтись без российского сырья. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что расходы Индии вырастут из-за отказа от российской нефти.
 
