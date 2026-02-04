Российские ученые выяснили, как возраст меняет риск развития рака

4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, исследователи Пермского Политеха представили новую математическую модель, которая позволяет оценить, как именно возраст влияет на вероятность развития разных видов онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может превысить 35 миллионов. Главная причина роста — старение населения: если среди людей младше 50 лет риск онкологии составляет около 3–5%, то к 60–69 годам он увеличивается в четыре раза, а после 70 лет возрастает почти десятикратно.

Ученые отмечают, что с возрастом в организме накапливаются генетические мутации, ослабевает иммунный надзор и меняется обмен веществ. Увеличение доли жировой ткани поддерживает хроническое воспаление, создавая благоприятные условия для формирования опухолей. Однако до сих пор было сложно отделить влияние самого старения от экологии, образа жизни и наследственности.

Разработанная модель основана на системе эволюционных уравнений и описывает, как онкологические риски накапливаются на протяжении жизни человека. Для анализа использовались данные более чем о 150 тысячах случаев онкологических заболеваний за 16 лет наблюдений. Расчеты охватили 13 основных групп рака — от опухолей органов пищеварения до рака кожи и молочной железы.

«Ключевыми зависимыми от возраста заболеваниями стали злокачественные новообразования органов пищеварения. К 70 годам их доля в общем онкологическом риске достигает 31,9%, а вероятность развития увеличивается в 168 раз по сравнению с 20-летним возрастом», — отметил профессор, заведующий кафедрой «Математическое моделирование систем и процессов» ПНИПУ Петр Трусов.

При этом вклад некоторых широко известных форм онкологии с возрастом снижается. Так, доля рака молочной железы уменьшается с 40,4% у молодых людей до 6,3% к 70 годам, что говорит о меньшей роли процессов старения в его развитии по сравнению с внешними факторами и наследственностью.

«Возраст оказывает сильное влияние и на редкие виды рака. Например, вероятность опухолей костей и суставных хрящей растёт с каждым годом быстрее, чем для большинства других онкологических заболеваний. Это может указывать на то, что такие формы в значительной степени обусловлены самим процессом старения организма», — объяснил Владимир Чигвинцев, научный сотрудник кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ.

Неожиданная закономерность была выявлена и для рака кожи. Его смертность с возрастом не увеличивается, а, наоборот, снижается более чем в два раза в период с 20 до 70 лет. По словам исследователей, это может быть связано как с биологическими особенностями опухолей, так и с более ранней диагностикой у пожилых пациентов.

Авторы подчеркнули, что новая модель позволяет перейти от общей борьбы с онкологией к более точному пониманию возрастных угроз. Такой подход дает возможность эффективнее планировать профилактику и раннее выявление именно тех видов рака, риск которых наиболее высок в определенные периоды жизни, а в перспективе — разрабатывать персонализированные стратегии онкопрофилактики.

Ранее впервые была найдена причина распространенного побочного эффекта статинов.