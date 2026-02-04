Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Российские ученые выяснили, как возраст меняет риск развития рака

ПНИПУ: с возрастом меняется опасность разных видов рака
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, исследователи Пермского Политеха представили новую математическую модель, которая позволяет оценить, как именно возраст влияет на вероятность развития разных видов онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может превысить 35 миллионов. Главная причина роста — старение населения: если среди людей младше 50 лет риск онкологии составляет около 3–5%, то к 60–69 годам он увеличивается в четыре раза, а после 70 лет возрастает почти десятикратно.

Ученые отмечают, что с возрастом в организме накапливаются генетические мутации, ослабевает иммунный надзор и меняется обмен веществ. Увеличение доли жировой ткани поддерживает хроническое воспаление, создавая благоприятные условия для формирования опухолей. Однако до сих пор было сложно отделить влияние самого старения от экологии, образа жизни и наследственности.

Разработанная модель основана на системе эволюционных уравнений и описывает, как онкологические риски накапливаются на протяжении жизни человека. Для анализа использовались данные более чем о 150 тысячах случаев онкологических заболеваний за 16 лет наблюдений. Расчеты охватили 13 основных групп рака — от опухолей органов пищеварения до рака кожи и молочной железы.

«Ключевыми зависимыми от возраста заболеваниями стали злокачественные новообразования органов пищеварения. К 70 годам их доля в общем онкологическом риске достигает 31,9%, а вероятность развития увеличивается в 168 раз по сравнению с 20-летним возрастом», — отметил профессор, заведующий кафедрой «Математическое моделирование систем и процессов» ПНИПУ Петр Трусов.

При этом вклад некоторых широко известных форм онкологии с возрастом снижается. Так, доля рака молочной железы уменьшается с 40,4% у молодых людей до 6,3% к 70 годам, что говорит о меньшей роли процессов старения в его развитии по сравнению с внешними факторами и наследственностью.

«Возраст оказывает сильное влияние и на редкие виды рака. Например, вероятность опухолей костей и суставных хрящей растёт с каждым годом быстрее, чем для большинства других онкологических заболеваний. Это может указывать на то, что такие формы в значительной степени обусловлены самим процессом старения организма», — объяснил Владимир Чигвинцев, научный сотрудник кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ.

Неожиданная закономерность была выявлена и для рака кожи. Его смертность с возрастом не увеличивается, а, наоборот, снижается более чем в два раза в период с 20 до 70 лет. По словам исследователей, это может быть связано как с биологическими особенностями опухолей, так и с более ранней диагностикой у пожилых пациентов.

Авторы подчеркнули, что новая модель позволяет перейти от общей борьбы с онкологией к более точному пониманию возрастных угроз. Такой подход дает возможность эффективнее планировать профилактику и раннее выявление именно тех видов рака, риск которых наиболее высок в определенные периоды жизни, а в перспективе — разрабатывать персонализированные стратегии онкопрофилактики.

Ранее впервые была найдена причина распространенного побочного эффекта статинов.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!