Имя Андрея Макаревича всплыло в файлах по делу Эпштейна вслед за Пугачевой

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США архивные файлы.

По информации агентства, имя артиста появляется в обзоре прессы, которую Эпштейн получил в мае 2012 года. В этом материале Макаревич фигурирует в контексте участия в акциях протеста в начале 2010-х годов. Он охарактеризован как человек, возглавивший одно из шествий в Москве: от Пушкинской площади до Чистых прудов. В этой же публикации упоминается писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), пишет РИА Новости.

До этого в обнародованных минюстом США документах по делу Эпштейна нашли упоминание о певице Алле Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса. В тексте содержится полная перепечатка статьи из британской газеты The Times с заголовком «Revealed: the world's most admired people» («Раскрыто: самые уважаемые люди мира»). В публикации перечисляются знаменитости, признанные наиболее уважаемыми в своих странах, в том числе Пугачева. Николич переслал эту статью Эпштейну без дополнительного комментария. На что именно намекал собеседник финансиста, неизвестно.

Ранее в Кремле высказались о якобы приглашениях Путина на встречу с Эпштейном.