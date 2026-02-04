Названа актуальная цена бывшей квартиры Долиной

Риелтор Алена Радыш в беседе с kp.ru оценила стоимость бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках на текущий период.

Радыш подчеркнула, что Хамовники являются одним из наиболее престижных районов Москвы. Средняя цена за квадратный метр недвижимости там составляет 1,8-2,2 миллиона рублей.

По словам риелтора, на сегодняшний день стоимость бывшей квартиры Долиной площадью 236 кв. м составляет 424 800 000 рублей.

«Стоимость формируется под влиянием множества факторов. Престижность дома: класс жилого комплекса, наличие собственной инфраструктуры — охрана, консьерж-сервис, паркинг, фитнес-центры. Ремонт также имеет значение, но в случае Ларисы Долиной он морально устарел. Расположение. Бывшая квартира певицы находилась в 10 минутах пешком от Парка Горького», — отметила риелтор.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

Ранее риелтор Юсова заявила, что Долина потратит около 300 млн на новую квартиру.