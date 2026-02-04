Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Эксперты ВОЗ назвали три главных причины всех случаев рака

Nature: курение вызывает наибольшее число случаев рака
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Почти четыре из десяти случаев рака в мире можно предотвратить, устранив ключевые факторы риска — курение, употребление алкоголя и инфекции, связанные с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Согласно анализу, 38% всех новых случаев рака, зарегистрированных в 2022 году, — около 7,1 млн — были связаны с причинами, которых можно было избежать. К такому выводу пришла международная группа ученых, в которую вошли специалисты Международного агентства по изучению рака при ВОЗ. Исследователи оценили влияние 30 факторов риска, повышающих вероятность развития онкологических заболеваний.

Главным из них оказался табак: курение стало причиной 15% всех новых случаев рака. На втором месте — инфекции, связанные с развитием опухолей (10%), на третьем — употребление алкоголя (3%). В число других значимых факторов вошли избыточная масса тела, недостаток физической активности, воздействие ультрафиолетового излучения, а также контакт с опасными веществами (включая асбест) на рабочем месте.

Почти половина всех предотвратимых случаев рака пришлась на опухоли легких, желудка и шейки матки. Рак легких в основном был связан с курением и загрязнением воздуха, рак желудка — с бактерией Helicobacter pylori. В подавляющем большинстве случаев рак шейки матки был вызван вирусом папилломы человека, против которого существуют эффективные вакцины.

Анализ также показал выраженные гендерные различия. У мужчин доля предотвратимых случаев рака составила 45%, тогда как у женщин — 30%. При этом почти четверть таких случаев у мужчин была связана с курением, у женщин — 11%.

Авторы работы подчеркивают, что результаты указывают на огромный потенциал профилактики. По их мнению, снижение онкологической заболеваемости возможно за счет жесткой антитабачной и антиалкогольной политики, вакцинации против ВПЧ и популяризации физической культуры.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не знают симптомы рака.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!