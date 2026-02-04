Эксперты ВОЗ назвали три главных причины всех случаев рака

Почти четыре из десяти случаев рака в мире можно предотвратить, устранив ключевые факторы риска — курение, употребление алкоголя и инфекции, связанные с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Согласно анализу, 38% всех новых случаев рака, зарегистрированных в 2022 году, — около 7,1 млн — были связаны с причинами, которых можно было избежать. К такому выводу пришла международная группа ученых, в которую вошли специалисты Международного агентства по изучению рака при ВОЗ. Исследователи оценили влияние 30 факторов риска, повышающих вероятность развития онкологических заболеваний.

Главным из них оказался табак: курение стало причиной 15% всех новых случаев рака. На втором месте — инфекции, связанные с развитием опухолей (10%), на третьем — употребление алкоголя (3%). В число других значимых факторов вошли избыточная масса тела, недостаток физической активности, воздействие ультрафиолетового излучения, а также контакт с опасными веществами (включая асбест) на рабочем месте.

Почти половина всех предотвратимых случаев рака пришлась на опухоли легких, желудка и шейки матки. Рак легких в основном был связан с курением и загрязнением воздуха, рак желудка — с бактерией Helicobacter pylori. В подавляющем большинстве случаев рак шейки матки был вызван вирусом папилломы человека, против которого существуют эффективные вакцины.

Анализ также показал выраженные гендерные различия. У мужчин доля предотвратимых случаев рака составила 45%, тогда как у женщин — 30%. При этом почти четверть таких случаев у мужчин была связана с курением, у женщин — 11%.

Авторы работы подчеркивают, что результаты указывают на огромный потенциал профилактики. По их мнению, снижение онкологической заболеваемости возможно за счет жесткой антитабачной и антиалкогольной политики, вакцинации против ВПЧ и популяризации физической культуры.

