ФСБ задержала замглавы Евпатории за взятку в 10,5 млн рублей

ФСБ задержала заместителя мэра крымского города Евпатория вместе с двумя сообщниками. Они подозреваются в получении взятки на 10,5 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Взятку в сумме свыше 10,5 миллиона рублей они получили путем безналичного перечисления на банковские счета аффилированных фирм», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что все задержанные признали свою вину. Суд поместил их под домашний арест. Уголовное дело завели по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие полагает, что злоумышленники вымогали у одной из фирм деньги за право стать субподрядчиком строительства детского сада.