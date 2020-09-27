Трамп заявил, что ежедневно готовится к дебатам с Байденом
Американский глава государства Дональд Трамп заявил, ежедневно готовится к теледебатам с кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом. Об этом пишет ТАСС.
«Я готовлюсь каждый день... Думаю, если вы являетесь президентом, то понимаете, что будут спрашивать [на дебатах]», — сказал Трамп.
Ранее Байден отметил, что Трамп недостаточно разбирается во внутренней и внешней политике, а на дебатах будет использовать личные выпады. Первая публичная дискуссия состоится в Кливленде (штат Огайо) 29 сентября.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Байден обвинил Трампа в отказе высказаться о ситуации в Белоруссии
— Трамп раскрыл единственное условие своего поражения на выборах
— Байден заявил, что Трамп недостаточно умен, чтобы уметь дебатировать