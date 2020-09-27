Трамп заявил, что ежедневно готовится к дебатам с Байденом

Американский глава государства Дональд Трамп заявил, ежедневно готовится к теледебатам с кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом. Об этом пишет ТАСС.

«Я готовлюсь каждый день... Думаю, если вы являетесь президентом, то понимаете, что будут спрашивать [на дебатах]», — сказал Трамп.

Ранее Байден отметил, что Трамп недостаточно разбирается во внутренней и внешней политике, а на дебатах будет использовать личные выпады. Первая публичная дискуссия состоится в Кливленде (штат Огайо) 29 сентября.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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