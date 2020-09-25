Путин не планирует посещать Форум регионов в Минске

В графике президента РФ Владимира Путина не запланировано посещение седьмого Форума регионов, который должен состояться в Минске в конце сентября. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки, но подготовку к этому форуму два президента обсуждали в Сочи», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин так или иначе обратится к участникам мероприятия. О формате обращения будет сообщено дополнительно.

Седьмой Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Минске 28-29 сентября. Его планирует посетить действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Матвиенко может посетить Минск в конце сентября

— Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

— Визит Зеленского в Белоруссию отменен