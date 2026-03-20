Пожарные ликвидировали возгорание на строительном рынке в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске потушили пожар на строительном рынке

В подмосковном Солнечногорске пожарные успешно завершили работы по ликвидации возгорания на строительном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Московской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что сведения о пострадавших не поступали.

ГУ МЧС по Москве в 16:25 сообщило о локализации пожара на подмосковном рынке, площадь которого составила 2,7 тыс. квадратных метров. Ранее огонь охватил примерно 5 тыс. квадратных метров территории. Кроме того, пламя распространилось на соседнее здание торгового центра. Спасательные службы отметили, что сложная застройка в этом районе осложняла процесс ликвидации возгорания.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку воздуха в Подмосковье после пожара на рынке.

 
