Глава Паралимпийского комитета России спас тренера от пожара

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что спас от пожара на Паралимпиаде старшего тренера паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту Александра Назарова, передает «Матч ТВ».

«Я на Паралимпиаде Назарова спас от пожара. Я забрал Назарова к себе, и через полтора часа у него загорелся домик. Не знаю, случайно или вывести его из строя хотели», — сказал Рожков.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.



Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении орденами победителей Паралимпиады.