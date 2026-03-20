Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина — 2026

Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина — 2026
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Западной конференции в первом раунде ярославский «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком», минское «Динамо» встретится с московскими одноклубниками, череповецкая Северсталь сыграет с нижегородским «Торпедо», а московский ЦСКА сыграет с петербургским СКА.

В Восточной конференции в первом раунде магнитогорский «Металлург» сыграет с новосибирской «Сибирью», омский «Авангард» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», казанский «Ак Барс» померится силами с челябинским «Трактором», а екатеринбургский «Автомобилист» проведет серию с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Все серии пройдут до четырех побед.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!