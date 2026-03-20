Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка лишила свою бывшую свекровь глаза, напав с ножом на ее автомобиль

Руслан Кривобок/РИА Новости

В Ростовской области женщина лишилась глаза, когда бывшая невестка разбила ножом окно ее автомобиля. Об этом стало известно kp.ru.

Пенсионерка Светлана Ивановна взыскала 500 тыс. рублей компенсации с бывшей невестки Марии за травму глаза. После ухода сына, женщина продолжала общаться с ней ради любимой внучки. Инцидент произошел летом 2023 года.

В тот вечер девочка гостила у нее, после чего Светлана отвезла ее домой, но застала семейную ссору. Мария не хотела отпускать своих сыновей от другого мужчины к их отцу, но мальчики стали плакать и проситься к папе. Тот обратился за помощью к Светлане Ивановне.

Откликнувшись на его просьбу, пенсионерка подобрала старшего мальчика, бегущего по дороге. Мать гналась за сыном с ножом, а затем закатила скандал. Увидев состояние невестки, Светлана решила вновь забрать внучку к себе домой, тогда Мария неожиданно подбежала к ее автомобилю и ударила ножом по окну водительской двери.

Осколок стекла попал в правый глаз сидевшей за рулем женщины, она прижала к порезанному глазу платок и поехала в больницу. Вскоре ее прооперировали, сначала в Ростове, а затем — в Москве. Несмотря на усилия, глаз спасти не удалось, после чего пациентке установили протез.

Светлана до сих пор страдает мигренями, жалуется на головокружения, не может водить машину и выполнять работу по дому. В 2025 году Шахтинский городской суд удовлетворил ее иск о моральном вреде. Ее бывшая невестка получила два года лишения свободы условно.

Ранее россиянка лишилась пальцев, празднуя день рождения в кафе.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!