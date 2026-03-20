Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

ЕС может отложить отказ от российской нефти

Bloomberg: Евросоюз может отложить отказ от российской нефти
Tatiana Meel/Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке увеличивает вероятность того, что Евросоюз отложит отказ от российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что из-за конфликта вокруг Ирана и связанных с ним проблем с поставками нефти и газа перед ЕС встал вопрос, сможет ли объединение окончательно отказаться от российской энергии.

«Планируемый поэтапный отказ от российского газа был основан на ожиданиях, что ЕС сможет получать больше поставок из Ближнего Востока и США. Кроме того, растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — говорится в публикации.

12 марта в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. В Bloomberg предположили, что сложившаяся в связи с закрытием Ормузского пролива ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

Ранее Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
