Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят практически ежедневно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (переговоры. — «Газета.Ru») происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса», — поделился американский президент.

Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.

15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в переговорах наступила пауза, так как США сейчас заняты другим.

Песков также отметил, что Москва открыта для мирного урегулирования конфликта на Украине и имеет позитивную динамику в зоне спецоперации.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на запланированной двусторонней встрече в США будет подниматься комплекс вопросов, в числе которых подготовка к трехсторонней встрече с российской стороной.

Ранее постпред России при ООН Небензя заявил, что из-за своей предвзятости всемирная организация не принимает участия в переговорах по Украине.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
