Ирак объявил форс-мажор на источниках нефти, где работают иностранные компании

Ирак ввел режим форс-мажора на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатываются иностранными компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракском министерстве нефти.

Согласно информации агентства, решение о форс-мажоре было принято из-за военных действий в регионе, которые нарушили навигацию через Ормузский залив, что привело к блокировке значительной части нефтяного экспорта страны.

На фоне атак со стороны США и Израиля Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Ограничения на проход затронули все типы судов, включая танкеры и коммерческие корабли. В результате этого судоходство в этом стратегическом коридоре практически остановилось, и несколько судов стали жертвами атак. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ирак предупредил о потере большей части нефтяных доходов из-за блокировки Ормузского пролива.