В Минобороны назвали число сбитых над РФ дронов за вечер пятницы

МО РФ: силы ПВО сбили 66 дронов над регионами РФ за три часа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 дронов над регионами РФ за три часа вечером в пятницу. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, силы ПВО работали с 20:00 до 23:00 часов мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

В Минобороны также сообщали, что в период с 14:00 до 20:00 часов мск над российскими регионами сбили 91 украинский беспилотник самолетного типа.

20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского дрона в селе Вознесеновка ранены два мирных жителя.

Ранее украинский дрон ударил по мужчине на велосипеде в Белгородской области.