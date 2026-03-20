Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

14-летняя девочка спрыгнула с балкона после группового изнасилования в номере отеля

В Испании трое мужчин накачали школьницу наркотиками и изнасиловали ее в отеле
Shutterstock

В испанском Торремолиносе 14-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования. Об этом пишет The Sun.

Рано утром в субботу, 14 марта, несовершеннолетняя оказалась в гостиничном номере с тремя молодыми людьми. По данным полиции, они накачали ее наркотиками и подвергли сексуализированному насилию, после чего ей удалось сбежать. Спасаясь от насильников, она перепрыгнула со своего балкона на соседний.

Сотрудник отеля услышал крики девочки о помощи и немедленно вызвал экстренные службы. Как сообщается, семья пострадавшей заявила о ее пропаже за несколько часов до описанных событий.

В итоге полиция арестовала одного мужчину по подозрению в удержании, угрозах, насилии и преступлениях, связанных с наркотиками. Еще двое, включая несовершеннолетнего, были задержаны за аналогичные нарушения и общественный беспорядок. Гражданство фигурантов не уточняется.

Ранее 13-летнюю девочку похитили, изнасиловали и продали в спа-салон, где три недели держали как секс-рабыню.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
