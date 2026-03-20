14-летняя девочка спрыгнула с балкона после группового изнасилования в номере отеля

В Испании трое мужчин накачали школьницу наркотиками и изнасиловали ее в отеле

В испанском Торремолиносе 14-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования. Об этом пишет The Sun.

Рано утром в субботу, 14 марта, несовершеннолетняя оказалась в гостиничном номере с тремя молодыми людьми. По данным полиции, они накачали ее наркотиками и подвергли сексуализированному насилию, после чего ей удалось сбежать. Спасаясь от насильников, она перепрыгнула со своего балкона на соседний.

Сотрудник отеля услышал крики девочки о помощи и немедленно вызвал экстренные службы. Как сообщается, семья пострадавшей заявила о ее пропаже за несколько часов до описанных событий.

В итоге полиция арестовала одного мужчину по подозрению в удержании, угрозах, насилии и преступлениях, связанных с наркотиками. Еще двое, включая несовершеннолетнего, были задержаны за аналогичные нарушения и общественный беспорядок. Гражданство фигурантов не уточняется.

Ранее 13-летнюю девочку похитили, изнасиловали и продали в спа-салон, где три недели держали как секс-рабыню.