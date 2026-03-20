Работа двух российских аэропортов временно ограничена

Работа аэропортов Волгограда и Саратова временно ограничена. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

20 марта в аэропорту Внуково вводили временные ограничения. Также аэропорт Калуги временно не принимал и не выпускал рейсы.

Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 дронов над регионами РФ за три часа вечером в пятницу.

БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

В Минобороны также сообщали, что в период с 14:00 до 20:00 часов мск над российскими регионами сбили 91 украинский беспилотник самолетного типа.

