Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно, что на Украине продолжаются странные смерти командного состава

Oleg Petrasiuk/AP

Странные смерти командного состава продолжаются на Украине. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«В частности, в населенном пункте Шостка Сумской области скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк», — уточнил источник.

По официальной версии властей, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

При этом, отмечают в силовых структурах РФ, в официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи в течение последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

По словам источника, вскрытие не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.

27 февраля мэр Львова Андрей Садовой заявил, что большая часть потерь ВСУ происходит из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства Украины.

Градоначальник отметил: когда говорит об этом командирам, те отвечают, что 70-80% потерь украинских войск — результат неграмотных действий военачальников.

Ранее в ДНР рассказали, зачем на Украине занижают потери.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!