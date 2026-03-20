Странные смерти командного состава продолжаются на Украине. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«В частности, в населенном пункте Шостка Сумской области скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк», — уточнил источник.

По официальной версии властей, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

При этом, отмечают в силовых структурах РФ, в официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи в течение последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

По словам источника, вскрытие не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.

27 февраля мэр Львова Андрей Садовой заявил, что большая часть потерь ВСУ происходит из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства Украины.

Градоначальник отметил: когда говорит об этом командирам, те отвечают, что 70-80% потерь украинских войск — результат неграмотных действий военачальников.

Ранее в ДНР рассказали, зачем на Украине занижают потери.