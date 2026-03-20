Татьяна Тарасова оценила идею уйти в политику

Татьяна Тарасова о политической карьере: не дай бог
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не хочет идти в политику, передает Sport24.

«Не дай бог мне оказаться в политике. Зачем мне это нужно? Я тренер и горжусь тем, что вырастила целую плеяду олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Я проработала тренером больше 60 лет и не хочу на другую работу», — сказала Тарасова.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

3 февраля 2025 года Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

Ранее Тарасова анонсировала возвращение российских фигуристов.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
