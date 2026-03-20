В Петербурге задержали группу туристов за прогулку по крыше в центре города

Пьяных туристов задержали после прогулки по крыше здания в центре Петербурга

В Петербурге росгвардейцы задержали туристов, гулявших по крыше здания в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 20 марта пятеро туристов забрались на крышу медицинского центра на Литейном проспекте. По данным Росгвардии, гости из Калининграда и Республики Коми в состоянии алкогольного опьянения поднялись по наружной пожарной лестнице.

Персонал здания заметил нарушителей и нажал тревожную кнопку. Два наряда вневедомственной охраны оперативно прибыли на место. Четверо мужчин спустились на землю самостоятельно, но 26-летний гражданин был настолько пьян, что не мог встать.

В итоге с крыши его пришлось снимать спасателям. Всех задержанных доставили в 78-й отдел полиции для разбирательства. Какое наказание теперь им грозит, не уточняется.

