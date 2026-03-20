Лукашенко заявил, что США не хотят отрывать Белоруссию от России

США не ставят цель оторвать Белоруссию от России. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в беседе с журналистами, передает БелТА.

«Да Господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели», — подчеркнул белорусский лидер, рассказывая об итогах состоявшихся накануне переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом.

20 марта Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова продать США рудник минимум за $3 млрд. Он впервые высказался на эту тему в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания.

Президент отметил: США богаты, но не хотят платить много за желаемые ресурсы — «все хотят за бесплатно».

Накануне спецпосланник президента США Джон Коул рассказал, что обсудил с белорусским лидером его возможный визит в Вашингтон.

Ранее Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США.

 
