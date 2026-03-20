Президент США Дональд Трамп рассказал, что помешает ему дожить до 200 лет. Его слова приводит The Daily Beast.
Глава Белого дома назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку лидерами США.
Трамп вспомнил оценку своего экс-врача Ронни Джексона, которую американский лидер озвучил в беседе с журналистами. Медика спросили, кто более здоровый — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Дональд Трамп.
«Он сказал: «Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет»», — сказал президент.
До этого председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы с президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном высказался о возможности жизни до 150 лет.
В ноябре Путин заявил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране. По словам главы государства, этот показатель, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».
Ранее академик рассказал о возможностях продления активной жизни до 120 лет.