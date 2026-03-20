Трамп заявил, что мог бы прожить до 200 лет при отказе от фастфуда

Президент США Дональд Трамп рассказал, что помешает ему дожить до 200 лет. Его слова приводит The Daily Beast.

Глава Белого дома назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку лидерами США.

Трамп вспомнил оценку своего экс-врача Ронни Джексона, которую американский лидер озвучил в беседе с журналистами. Медика спросили, кто более здоровый — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Дональд Трамп.

«Он сказал: «Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет»», — сказал президент.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы с президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном высказался о возможности жизни до 150 лет.

В ноябре Путин заявил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране. По словам главы государства, этот показатель, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

Ранее академик рассказал о возможностях продления активной жизни до 120 лет.