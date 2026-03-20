Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пути в Венгрию развернул свой самолет и вернулся в Прагу после получения сведений о потенциальном теракте в стране. Об этом сообщил портал Denikn.

Бабиш собирался участвовать в дебатах с журналистами, которые связаны с венгерской партией «Фидес». Однако, получив информацию о возможной террористической угрозе в Пардубице, он принял решение немедленно вернуться и созвать Совет государственной безопасности.

В феврале председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Венгрия и Чехия в ближайшее время могут восстановить контакты с Россией. По его словам, речь идет о странах, которые уже высказывали готовность восстановить экономические связи с Москвой. Кроме того, эти государства показывают «здравую внешнюю политику», уточнил эксперт.

