Пилот потерял сознание в полете из-за пищевого отравления и не смог посадить самолет

Пилот самолета со 166 пассажирами несколько раз потерял сознание во время полета

Пилот крупнейшей авиакомпании Швейцарии несколько раз терял сознание из-за отравления во время полета пишет People, ссылаясь на отчет Швейцарского управления по расследованию авиационных происшествий.

Инцидент произошел еще 11 августа 2018 года во время рейса Swiss International Airlines. Самолет Airbus A320-214 следовал по маршруту Цюрих — Ницца со 166 пассажирами на борту, когда капитан неожиданно начал терять сознание за штурвалом.

Перед первым обмороком он успел предупредить второго пилота о необходимости экстренной посадки. Когда капитан потерял сознание, он рухнул на приборную доску, и самолет накренился вправо. Второй пилот оперативно выровнял курс.

Затем капитан пришел в себя, но затем вновь упал в обморок и ударился о штурвал, вызвав крен влево, однако его коллега опять стабилизировал полет и начал снижение.

Капитан очнулся лишь на высоте 61 метра над землей. После посадки его вырвало несколько раз. Анализ крови, проведенный после инцидента, показал, что у капитана было серьезное пищевое отравление.

Пассажиры и экипаж остались невредимы, борт не пострадал.

