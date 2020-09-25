Постпреды ЕС намерены согласовать новый список санкций против России

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза (COREPER) в ходе заседания в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка санкций в отношении России по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

По его словам, в повестке комитета постпредов стран Евросоюза на понедельник значится «возможный пункт» о новых списках в рамках уже введенных санкций «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Для утверждения нового списка, вероятно, будет запущена письменная процедура.

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