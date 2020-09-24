Адвокат Колесниковой была задержана за административное правонарушение

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, была задержана белорусскими силовиками за совершение административного правонарушения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД Минска.

«Она задержана за совершение административного правонарушения», — сообщили в управлении.

В милиции не уточнили, за что конкретно была задержана адвокат.

В настоящее время женщина находится в одном из территориальных управлений внутренних дел белорусской столицы, отметили в управлении.

Ранее стало известно, что Казак перестала выходить на связь днем 24 сентября. Ее муж сообщил, что намерен писать заявление в милицию о похищении человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. При разгоне демонстраций милиция и внутренние войска применили против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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