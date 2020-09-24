Трамп не гарантирует, что мирно передаст власть после выборов

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от ответа на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране после предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Он указал, что голосование на грядущих выборах, которое пойдет по почте, — «это катастрофа».

Американский лидер выразил уверенность, что он будет избран на второй срок.

«Не будет никакой передачи власти, будет продолжение», — добавил Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.