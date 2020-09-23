Россия расширит «черный список» для стран Евросоюза

Россия расширит «черный список» для стран Европейского союза в ответ на санкции ЕС в отношении РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского МИД.

Как уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, санкции будут приняты против представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России.

Ранее Совет Евросоюза сообщил, что действие санкций против физических и юридических лиц России, Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР продлено еще на полгода — до 15 марта 2021 года. «Черный список» был создан после событий на Украине 2014 года.

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