Зеленский призвал Россию сделать шаги для мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от России ключевых шагов для ускорения достижения мира в Донбассе.

По его словам, Киев заинтересован в мире больше всего, так как война идет на территории Украины.

«Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия», — сказал Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske, текст которого опубликован на сайте президента Украины.

Глава государства добавил, что Киев хотел бы видеть большую активность Москвы в достижении мира в регионе.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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