Лукашенко рассказал, в чем сила белорусской власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что является визитной карточкой «белорусского пути». Об этом сообщает «БелТА».

«Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства», — сказал глава государства.

По его словам, поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется «визитной карточкой белорусского пути» при любых обстоятельствах.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.

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