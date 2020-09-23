Абэ готов помочь новому премьеру Японии с переговорами с РФ по мирному договору

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 2016 год Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 2016 год
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 2016 год
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Покинувший пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что новый глава кабмина Есихидэ Суга будет активно вести переговоры с Россией по заключению мирного договора. Об этом он сказал в интервью газете «Иомиури».

Экс-премьер заявил, что готов активно помогать своему преемнику в этом.

«Я буду в этом помогать как рядовой депутат», — сказал Абэ, отметив, что территориальный вопрос нельзя оставить без внимания.

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