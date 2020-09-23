Самолет Пенса вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей

Самолет с вице-президентом США Майком Пенсом на борту вернулся в аэропорт вылета в американском штате Нью-Гэмпшир после столкновения с птицей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощников политика.

По информации телеканала, инцидент случился сразу после вылета. Воздушное судно после этого совершило посадку «в качестве меры предосторожности». В настоящее время его осматривают специалисты.

Ожидается, что Пенс и его помощники полетят в Вашингтон на другом самолете.