Канцлер Австрии заявил о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов между странами Евросоюза, передает AFP.
«Мы считаем, что распределение (просителей убежища. – «Газета.Ru») в ЕС провалилось, и его отвергают многие страны», — cказал он.
Канцлер отметил, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов.
«Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ (ЕС), совместная борьба с контрабандистами... и направить туда помощь», — заявил Курц.
По его словам, Австрия приняла уже свыше 200 тысяч человек, которых нужно «интегрировать, прежде чем принимать новых».
Ранее Австрия отказалась принять беженцев из сгоревшего крупнейшего лагеря «Мориа» в Греции.
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