Россия возьмет на себя риски при вакцинации «Спутник V» за границей
Россия частично возьмет на себя юридическую ответственность за возможные нежелательные последствия использования вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций агентству Reuters.
«Россия настолько уверена в своей вакцине, что не потребовала полной компенсации [юридических рисков]», – подчеркнул Кириллов.
По его словам, подобный подход отличает российскую вакцину от коронавируса от других препаратов, разработчики которых просят о полной компенсации рисков.
Подобное решение оставляет российских разработчиков вакцины открытыми для потенциальных требований о компенсации при возникновении неожиданных побочных эффектов препарата, указано в материале агентства.
В августе текущего года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.
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